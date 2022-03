Voortaan ‘Jobhelden’ in Hasseltse winkeletalages: “Dé manier om laagdrempelig knelpuntvacatures op te vullen”

In zeven etalages zal de Hasselaar en passant een ‘jobheld’ tegenkomen, oftewel een gimmickpop in een doos met diverse beroepsattributen die symbool staat voor het gekozen knelpuntberoep. Denk aan een werfleider, restaurantmedewerker, verpleegkundige, schoonmaker, enzovoort. Een QR-code op de verpakking legt de link naar een reële jobheld uit de buurt, die een verhaal vertelt over de job zelf. “Via jobheld.be kunnen de geïnteresseerden kennis maken met de vacatures en opleidingen in de buurt, bijkomende informatie opvragen of een afspraak maken. Zo hopen we heel wat mensen warm te maken voor de knelpuntberoepen”, aldus Katia Grosemans, VDAB netwerkmanager lokale besturen.