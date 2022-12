Voormalig rector van UHasselt Luc De Schepper overleden op 65-jarige leeftijd

basketbal BNXT League Yannick Desiron (Limburg United): “Nederlaag in Bergen moeten we rechtzet­ten in de komende twee thuiswed­strij­den tegen Okapi Aalst en Luik”

De uitschakeling in de Belgian Cup tegen Filou Oostende kwam hard aan bij bekerwinnaar Limburg United. In competitieverband kreeg het team van T1 Raymond Westphalen een moeilijke verplaatsing voorgeschoteld in Bergen. De Henegouwers toonden zich sluwer en de defensieve fouten van United werden genadeloos afgestraft. Bergen won verdiend met 98-87 en de ontgoocheling was groot bij de Limburgse grootmacht.

18 december