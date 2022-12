Voormalig rector van UHasselt Luc De Schepper (65) overleden: “Dankzij hem is er een immens verschil met de universiteit van 20 jaar geleden”

VOETBAL EERSTE NATIONALE Patro Eisden sleept in slotminuut driepunter uit de brand en gaat als leider de winterstop in: “De laatste minuut is even belangrijk dan de eerste”

Patro Eisden gaat als leider de winterstop in, al liep dat niet van een leien dakje. Op een hard bevroren veld was het wachten tot de allerlaatste minuut vooraleer Sam Valcke de winnende treffer tegen de netten kon prikken. Een kort opzittend Winkel weerde zich met alle middelen om een puntendeling mee huiswaarts te nemen. En dat leek te lukken tot Valcke in de absolute slotfase toesloeg en de Maaslanders over de streep trok. “Dit was een collectieve teamprestatie. Op het spekgladde veld zijn we geduldig blijven strijden voor de winnende treffer. Zo kunnen we met een goed gevoel de winterstop in”, glunderde de Patrospits na afloop.

