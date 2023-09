Voka Talentcenter opent officieel in Hasselt. “In het Talentcenter worden jongeren tussen 12 en 14 jaar begeleid om een studiekeuze te maken die het beste aansluit bij hun talenten en interesses.”

In de PXL STEM Academy in Hasselt werd zopas het Talentcenter van Voka – KvK Limburg geopend. Dat is gelijk het tweede Voka Talentcenter in Vlaanderen na dat in Technopolis Mechelen. In zo een Talentcenter worden kinderen tussen 12 en 14 jaar begeleid om een studiekeuze te maken die het best aansluit bij hun talenten en interesses. Elk jaar veranderen immers duizenden kinderen in Limburg van studierichting. Met het Talentcenter wil Voka – KvK Limburg er mee voor zorgen dat ouders en leerlingen een persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde studiekeuze maken.