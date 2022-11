Voka – KvK Limburg en Hogeschool PXL vieren porseleinen huwelijk met nieuwe samenwerking voor 20 jaar

Exact twintig jaar geleden sloten Voka – Kamer van Koophandel Limburg en Hogeschool PXL een structurele samenwerkingsovereenkomst om het Limburgse bedrijfsleven en het hoger onderwijs in onze provincie nauwer met elkaar te verbinden en te versterken, en om zo bij te dragen aan de Limburgse welvaart. “Na twee decennia kunnen we concluderen dat deze samenwerking de vooropgestelde doelstellingen heeft gerealiseerd. Het is voor ons dan ook een evidentie dat we als grootste werkgeversorganisatie van Limburg en grootste onderwijsinstelling opnieuw de krachten bundelen en onze samenwerking verlengen voor de komende twintig jaar”, vertellen Johann Leten en Ben Lambrechts, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg en algemeen directeur van Hogeschool PXL. Samen met beide voorzitters, Frank Smeets en Karin Van De Velde, ondertekenden ze officieel de overeenkomst op de 20ste verdieping van het Radisson Blu Hotel in Hasselt. Aangezien dit gebouw maar 19 verdiepingen telt, vond de ondertekening dus op het dak plaats.