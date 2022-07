Voka – Kamer van Koophandel Limburg tevreden met verlenging Doel 4 en Tihange 3

Diepenbeek Wagenbrand op afrit E313, niemand raakt gewond

Zondagavond vlak voor 20 uur vloog een BMW in brand op de E313 ter hoogte van de afrit Diepenbeek. De chauffeur zou een foutmelding hebben gekregen en daar zelf al gestopt zijn. Ze kon het voertuig tijdig verlaten. Dat was ook maar beter, want de auto ging uiteindelijk volledig in de vlammen op. Gelukkig raakte hierbij niemand gewond. De brandweer moest ter plaatse komen om de vlammen te doven. Daardoor was er ook tijdelijk verkeershinder.

17 juli