Voetganger (84) lichtgewond na aanrijding in Hasselt

HUIZEN­JACHT. Diepenbeek, rustige gemeente tussen de centrumste­den: “Voor 300.000 euro vind je hier een afgewerkt apparte­ment”

Op zoek naar een nieuwe stek in Limburg of gewoon benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? Elke week zoeken wij het voor jou uit met een lokale vastgoedexpert. Deze week bezoeken we Diepenbeek met Patrick Byloos van Millennium Vastgoed. “Het bruisende centrum is ook voor kotstudenten aantrekkelijk”, vertelt hij.