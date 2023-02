Voedsel gestolen uit berging in Hasselt

Hasselt Drie dieven viseerden cafetaria’s in ziekenhui­zen in héél Vlaanderen: daders aangehou­den in Hasselt

De politie Regio Hoofdstad heeft drie verdachten van meerdere inbraken opgepakt. De mannen worden verdacht van het plegen van inbraken in cafetaria’s van ziekenhuizen en beenhouwerijen in heel Vlaanderen. De onderzoeksrechter in Hasselt besliste om ze aan te houden.