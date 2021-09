Vliegtuigje crasht in weide aan vliegveld Kiewit

Hasselt Klimaatop­war­ming tegengaan? Hasselt deelt voor dertiende keer ‘broeikas­bo­men’ uit

15:47 Elk Hasselts gezin kan vanaf dit jaar volledig digitaal een gratis broeikasboom of -plant aanvragen. Bestellen is mogelijk tot zondag 31 oktober 2021. “Op die manier geven we onze inwoners de kans om een steentje bij te dragen aan de bestrijding van de klimaatopwarming”, aldus de stad.