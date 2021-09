Vliegclub verliest tweede piloot in jaar tijd: "Dit doet heel veel pijn”

Alken Bewoners van WZC Cecilia verhuizen eindelijk naar splinter­nieuw gebouw in Al­ken-cen­trum: “Het was hier écht tijd voor geworden”

21 september Het was een spannende dag voor alle 87 bewoners van het woonzorgcentrum Cecilia in Alken. Zo namen zij dinsdagmiddag hun intrek in het splinternieuwe gebouw op de Boskoopweg, wat voortaan hun nieuwe thuis zal zijn. Een vermoeiende verandering voor de bewoners, maar eentje waar het woonzorgcentrum al vijftien jaar lang naar snakte. “Ons oude gebouw drie kilometer verderop? Dat was toen eigenlijk al afgeleefd.”