Vliegclub Aero-Kiewit verliest tweede piloot in jaar tijd: “Dit doet heel veel pijn. Eric had zoveel ervaring...”

VACATURE: HLN zoekt stadsjour­na­list voor Genk

23 augustus Het Laatste Nieuws is op zoek naar versterking. Scroll jij je social media af op zoek naar de laatste nieuwtjes uit Genk? Ben jij nieuwsgierig naar mensen hun persoonlijk verhaal? Weet jij wat er leeft in Lanaken, Zutendaal en Bilzen? En ben je op de hoogte van het wel en wee in As, Voeren en Hoeselt? Dan ben jij de man/vrouw/x die we zoeken!