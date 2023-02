Vlaamse regering ondersteunt nieuwe projecten aan Hasseltse PXL STEM Academy: “Cruciaal om ook jongeren ouder dan 14 jaar warm te maken”

“Deze trajecten spelen in op één van de drie transitieprioriteiten: digitalisering, circulaire economie of het thema energie en klimaat. Een samenwerking met jongerenorganisaties en het bedrijfsleven is hierbij een must”, klinkt het bij de regering.

Intussen is de Hogeschool PXL in Hasselt met twee projecten geselecteerd voor deze oproep. Met ‘Herstel Heroes’ bouwt de hogeschool verder op het succesvolle project ‘Repair Teens’. Dat project introduceerde jongeren bij onder meer repaircafés en werd eerder uitgetest door Hogeschool VIVES in West-Vlaanderen. Vervolgens lanceerde PXL het project ook in Hasselt.

STEM-traject voor jeugdleiders

Met het tweede project ‘Vakwerk’ wil de PXL STEM Academy jongeren dan weer laten kennismaken met de bouw. Samen met Embuild Limburg werkte de PXL STEM Academy al in 2021 het project ‘Bouwrakker uit’. “Dat project is bedoeld om kinderen van 7 tot 14 jaar te laten kennismaken met de bouw in al z'n diversiteit. Een succes, want op één jaar tijd trokken we maar liefst 196 kinderen aan. In dit nieuwe project ‘Vakwerk’ willen we nu op dit elan voortgaan, maar nu ook jongeren ouder dan 14 jaar aanspreken. Dat doen we in co-creatie met jeugdverenigingen”, aldus de Hogeschool PXL.