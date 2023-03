Vintage outfits scoren? Kom naar de grootste indoor tweedehandsbeurs van de Benelux in Hasselt

Beringen Vanaf 1 april nieuwe werking voor huisartsen­post Mijn-Wacht­post Beringen

Mijn-Wachtpost in Beringen en Wachtpost Herkenrode in Hasselt zullen vanaf 1 april samenwerken. Van maandag tot donderdag zullen patiënten van Mijn Wachtpost in Beringen voor de nachtdienst naar de Wachtpost Herkenrode in Hasselt moeten reizen voor een raadpleging.