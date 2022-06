Vijftiger die twee daklozen onderdak biedt bekoopt goedheid met gruwelijke dood: assisenzaak van start op 12 september

Genk Ode van Zita (15) uit The Voice Kids aan overleden opa wordt uitge­bracht als debuutsin­gle: “Hij was voor mij als een tweede papa”

Eind april verscheen de 15-jarige Genkse Zita Paulussen in The Voice Kids. Ze zong er ‘Dancing in the Sky’ van Dani and Lizzy, een eerbetoon aan haar overleden opa en hetzelfde nummer dat ze op zijn begrafenis zong. Nu brengt ze het nummer ook uit als debuutsingle. “Toen ik destijds opa vertelde dat ik zou deelnemen aan The Voice, vond hij dat geweldig”, legt ze uit. Dit weekend brengt de jonge zangeres haar single tijdens Genk on Stage.

23 juni