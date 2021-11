Vijftien personen met alcoholintoxicatie binnengebracht op spoeddienst in Hasselt: “Dit is intriest, alsof de miserie nog niet groot genoeg is”

In het Jessa Ziekenhuis wordt hard gevochten tegen Covid-19. Met pijn in het hart moet zelfs de zorg worden uitgesteld. “Normaal hebben wij zes à tien geplande opnames per dag in de operatiezaal, nu is dat er maar één”, zei Jasperina Dubois, intensivist in het Jessa ziekenhuis in Hasselt, deze week aan onze krant. “Dat geeft al een idee van hoeveel zorg we al uitstellen. Maar onder nul kan ik niet gaan, hé. Als we afwachten tot die voorspelde piek van 1.200 IC-opnames, dan komen we op een punt waarop het zorgsysteem crasht.”