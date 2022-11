Vijf inbraken op twee dagen tijd in Limburg

In Hasselt vonden twee inbraken plaats in de periode tussen maandag en dinsdag. Zo verschafte een onbekende zich toegang tot de gemeenschappelijke garage van een appartementsgebouw in de Roode Roosstraat in Hasselt. Een kast werd opengebroken, maar op het eerste zicht leek er volgens politie LRH geen nadeel te zijn. Wel in een woning in de Koorstraat in Hasselt, waar maandag omstreeks 14.45 uur juwelen gestolen werden.