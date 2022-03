Vijf inbraken in Hasselt, vooral juwelen gestolen

Genk Slimme camera’s met micro blijken succes in Stalen­straat: “Quads en sportuitla­ten blijken gelinkt aan handvol zelfde figuren”

Het proefproject in het kader van geluidsoverlast dat in september vorig jaar van start ging in de Stalenstraat blijkt een succes. Er werden microfoons aan camera’s gekoppeld die het geluid van luide uitlaten van voertuigen in kaart brachten. “Dit biedt zéker toekomstmogelijkheden", zegt burgemeester Wim Dries. Alleen in de winter al werden er gemiddeld vier waarnemingen per dag van voertuigen die de geluidsnormen overtraden, en het blijkt veelal om dezelfde figuren te gaan.

25 maart