Viertal riskeert tussen 2 jaar en 32 maanden cel voor slagen en diefstal met geweld

Het openbaar ministerie pakte uit met de stevige strafvordering, omdat het parket meende dat er geen inzicht of berouw is in hoofden van de mannen wegens het niet opnemen van hun verantwoordelijkheid. Het parket meende dat de vier mannen de feiten planmatig bedacht hadden, maar dat werd ontkracht door hun advocaten. “In volle coronaperiode beslisten ze samen op de Markt in Beringen op een bankje wat alcohol te gaan drinken en wat jointjes te gaan roken. Rond middernacht of één uur kwam de burgerlijke partij daar met een reistrolley voorbij gewandeld. Die vroeg achter drank of wat coke. Er ontstond in het Spaans een discussie, waarbij de man, die verstek laat gaan, klappen uitdeelde”, zo pleitte een van de advocaten.