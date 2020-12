Vier jaar cel voor man (38) die partner jarenlang mishandelde: “Hij gaf honden het bevel om me aan te vallen en grijnsde van genot”

De muziekleerkracht startte in 2016 een relatie met C.G. (38) uit Hasselt. De dertiger trok bij haar in, maar twee maanden later werd het slachtoffer al een eerste keer met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Ook daarna bleef het partnergeweld aanhouden. “In de nacht van 2 maart 2018 werd mevrouw zelfs buiten in de vrieskou gezet door mijnheer en hij gaf de hond de opdracht om haar te bijten. Daarna heeft mevrouw een punt gezet achter de relatie”, benadrukte de aanklager, die een celstraf van drie jaar vorderde voor het zware partnergeweld.