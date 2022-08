Vier jaar cel geëist voor vader die kinderen naar Egypte ontvoerde

Abdelhamid K., die vroeger in Zwijndrecht woonde, was zijn twee kinderen van toen 4,5 en 6 jaar op 1 augustus 2020 bij hun moeder in Hasselt gaan ophalen. “Hij wilde kleren met hen gaan kopen, maar twee uur later zaten ze al op het vliegtuig naar Egypte. De moeder had aanvankelijk nog contact met hen, maar na een maand werd iedere poging om met hen te praten afgeblokt”, zei de procureur.

De familierechtbank in Antwerpen kende in september 2020 het ouderlijk gezag aan de moeder toe. De beklaagde negeerde het vonnis en weigerde de kinderen terug te brengen. Ook in Egypte werden procedures voor de rechtbank gestart. De grootmoeder langs moederskant kreeg in april van dit jaar de voogdij over de kinderen, maar ze verblijven nog altijd bij de zus van de beklaagde. Zij tekende beroep aan tegen die beslissing.

Het Antwerpse hof van beroep veroordeelde Abdelhamid K. in mei tot twee jaar cel met uitstel voor parentale ontvoering. Omdat hij volgens de procureur zijn kinderen nog altijd belet van naar België terug te keren en intussen nieuwe feiten heeft gepleegd, werd hij na die uitspraak opnieuw in de boeien geslagen en verscheen hij dinsdag aangehouden voor de rechtbank. “De beklaagde doet er alles aan om zijn kinderen in Egypte te houden, maar staat niet stil bij de gevolgen. Zijn kinderen groeien op in een vreemd land en hebben hun moeder en vader intussen al twee jaar niet meer gezien”, zei de procureur, die een strenge bestraffing op zijn plaats vond.

De rechtbank vroeg Abdelhamid K. of hij ertoe bereid was om de procedures in Egypte stop te zetten en ervoor te zorgen dat zijn kinderen terug naar België konden komen, wat een invloed zou kunnen hebben op de strafmaat. De verdediging wees het voorstel af en vroeg de rechtbank om de strafvordering vervallen te verklaren. “Parentale ontvoering is volgens het Hof van Cassatie een voortdurend misdrijf en mijn cliënt werd voor deze feiten al eens veroordeeld”, stelde meester Loïc Cerulus.

De moeder van de kinderen stelde zich burgerlijke partij. “Zij heeft haar kinderen intussen al 751 dagen niet meer gehoord of gezien. Ze gaan in Egypte niet naar school. De beklaagde beweert dat de kinderen wat hem betreft mogen terugkeren, maar dat is niet zo”, stelde meester Lisa Ceunen. Ze eiste voor de moeder 12.000 euro schadevergoeding. Vonnis op 11 augustus.

