Vier inbraken op één dag tijd in Hasselt

Hasselt Hasselt pompt volgend jaar 24.000 euro in buurtco­mités en wijkraden: “Mooie motivatie voor verenigin­gen om stapje verder te gaan”

Het nieuwe jaar is op komst en dat brengt ook voor de Hasseltse buurtcomités en wijkraden een flink cadeau met zich mee. Het stadsbestuur trekt immers 24.000 euro uit om haar lokale werkingen vanaf 2023 financieel te ondersteunen. “Een win-winsituatie, want zo kunnen we als stad in de toekomst intensiever met hen samenwerken”, zegt bevoegde schepen Dymfna Meynen (N-VA).

12 december