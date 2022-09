Versuz verkoopt speciaal voor 20ste verjaardag jaarabonnement voor 39 euro

Zonhoven Jumbo gaat strijd tegen eenzaam­heid aan met eerste ‘kletskassa’ in Limburg: “Kwartier of zelfs halfuur babbelen omdat je er nood aan hebt? Hier kan dat”

Wie een winkelbezoekje aan Jumbo in Zonhoven brengt, kan voortaan kiezen om af te rekenen bij de ‘Kletskassa’. Klanten kunnen daar hun boodschappen afrekenen én tegelijk een gezellig babbeltje slaan met de man of vrouw achter de kassa. “Op die manier willen we eenzaamheid bij onze klanten op een laagdrempelige manier verminderen en voorkomen”, aldus de winkelketen, die intussen drie kletskassa’s telt. Het is de eerste van zijn soort in de provincie.

29 september