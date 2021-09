Versuz heropent na meer dan 500 dagen: “Eindelijk! We hebben onze vrijheid terug!”

De bekende Hasseltse discotheek Versuz werd voor de gelegenheid even een onderzoekslabo. Onderzoekers van de KU Leuven namen er de hele nacht lang de luchtkwaliteit op in verschillende omstandigheden. “Meer of minder buitenlucht in combinatie met meer of minder aanwezigen maakt een verschil. En oudere discotheken kunnen bepaalde normen misschien zelfs niet halen”, klinkt het. Door de verschillende scenario’s na te bootsen hoopt de eigenaar van de discotheek duidelijke cijfers te kunnen voorleggen met het oog op de doorstart op 1 oktober. “We tasten in het duister”, vindt eigenaar Yves Smolders. “Nu weten we eigenlijk van niks. Als er één of twee mensen corona hebben en aanwezig zijn, welk effect heeft dat dan? Zo’n dingen willen we weten. Er wordt gegooid met cijfers, die nooit in de praktijk getest zijn. Met nietszeggende informatie kunnen we niet opnieuw evenementen organiseren.” De resultaten van het testevent moeten dus ook voor andere horecazaken en discotheken perspectief bieden over welke maatregelen nog genomen moeten worden.