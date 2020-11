Versuz en Moose Bar Hasselt zetten spullen op online veiling

Dries Vanthoor wil tweede titel dit seizoen

13 november Dit weekend vechten niet enkel Maxime Martin in het WK Uithouding en Gilles Magnus in het WK voor toerwagens voor een mogelijke titel, ook het duo Dries Vanthoor en Charles Weerts doet dat. Zij werden enkele weken geleden al kampioen in de GT World Europe Sprint, uiteraard met een Audi R8 LMS van het Belgische WRT. Dit weekend doen ze een gooi naar de titels in GT World Europe Endurance en het algemene klassement van wat eigenlijk het Europese GT-kampioenschap is.