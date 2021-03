Verrijkte directeur zich met bouwprojecten De Voorzorg? Corruptieschandaal in socialistisch bastion

Voetbal Stijn Vreven na gemiste start op play-off­koers met Slovaakse eersteklas­ser AS Trençin: “Niet zomaar een buiten­lands avontuur”

26 februari Stijn Vreven werd in oktober 2019 ontslagen bij Beerschot en zes maanden later zat hij op de eerste rij toen Sporting Lokeren in volle coronacrisis failliet ging. Maar veel tijd om te piekeren had de 47-jarige Hasselaar niet. De Slovaakse eersteklasser AS Trençin bood al snel een nieuwe uitdaging en na een moeilijke start, kreeg de coach zijn ploeg intussen helemaal op de rails.