‘Verpleegsters’ bezoeken bejaarden thuis met valse coronatesten, en beroven hen dan: “Die meisjes leken nochtans lief”

Hasselt Stad Hasselt wil met nieuwe campagne inwoners aanzetten tot lokaal online shoppen

11 november Stad Hasselt komt met de nieuwe campagne ‘Bol niet te ver, koop in Hasselt’. Daarmee wil het stadsbestuur de Hasselaren en Limburgers aanzetten om, ondanks de sluiting van niet-essentiële winkels, online bestellingen te plaatsen bij lokale handelaars. “Ga voluit voor Hasselt, of het nu een maaltijd is, een koffie, een goed boek of een nieuwe outfit.”