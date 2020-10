Vermiste Hasseltse vlogger Kacper ‘Kastiop’ Przybylski (22) dood teruggevonden

Kermt Johan (53) houdt deuren van Huis van de Smaak dicht sinds lockdown in maart: “Ik heb een nieuwe droom kunnen maken van takeaway”

27 oktober Terwijl de horecasector nog minstens drie weken op slot zit, houdt uitbater Johan Convents (53) de deuren van zijn restaurant ‘Huis van de Smaak’ in Kermt al sinds de eerste lockdown in maart dicht. Sindsdien is het kreeft, ossobuco en andere Italiaanse gerechten als takeaway. “Ik vreesde dit jaar voor mijn ergste nachtmerrie, maar heb er nu een nieuwe droom van gemaakt.”