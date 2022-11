‘Vergeten’ Hasseltse graven krijgen kleur dankzij chrysanten uit Japanse Tuin: “Met opzet gewacht tot na Allerheiligen"

Hasselt Sinter­klaas komt volgend weekend naar Hasselt met roetpiet én zwarte piet aan zijn zij

Volgend weekend is het eindelijk weer zover en maakt Sinterklaas zijn intrede in Hasselt. Aan zijn zij zullen niet enkel zwarte pieten staan, zoals in Lier, Aalst en Kortrijk, maar ook roetpieten. “Maar we willen in geen geval kwetsend overkomen”, zegt schepen van Evenementen Habib El Ouakili (RoodGroen+).

31 oktober