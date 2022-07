Verdwijning van wolvin Naya wordt een cold case

“De raadkamer heeft de onderzoeksrechter eind maart ontslag van onderzoek gegeven omdat er in het dossier geen verdachten in beeld zijn gekomen. We weten voorlopig niet of de wolvin opzettelijk om het leven is gebracht of door wie. Als er nieuwe elementen of tips opduiken, dan kunnen we de zaak wel heropenen”, aldus Bruno Coppin, persmagistraat van het parket van Limburg.