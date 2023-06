Verdediging van Hasselaar (22) die gsm’s verhandelde binnen gevangenismuren vraagt vrijspraak voor vermeend drugstransport

Zonhoven organi­seert wekelijkse coaching voor jongvolwas­se­nen

Sinds vorige week kunnen Zonhovense jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar wekelijks langsgaan bij een medewerker van Blend. Daarmee breidt de gemeente zijn aanbod psychologische begeleiding voor jongeren uit. “Er gebeurt veel in je leven als jongvolwassene, maar niet iedereen staat even sterk in zijn schoenen in die levensfase”, zegt Kristen Janssens van Blend.