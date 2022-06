Verdediging op grote drugsproces: “Openbaar Ministerie doet aan opbod op vlak van strafvordering”

Lees alles over het proces ‘Bruindump’ in ons dossier.

Een van de beklaagden is de handlanger van Thomas P., de Libanese Nederlander Mohamad H. Die knipte in november 2019 zijn enkelband door en vluchtte naar Libanon. Daar belandde hij in juli 2020 achter de tralies, maar door zijn dubbele Nederlands-Libanese nationaliteit werd hij door Libanon niet uitgeleverd.

Maandag was vergeefs om een uitstel gevraagd om de man toe te laten in persoon aanwezig te zijn op het proces in Hasselt, maar dat verzoek werd afgewezen. Zijn advocate Inez Weski stelde dat de Libanese autoriteiten hadden laten weten Mohamad daar te berechten. Ze meende dat hij niet nog eens voor dezelfde feiten hier kan terechtstaan.

Verdediging vraagt vrijspraak voor vrouw van Mohamad H.

Voor Mohamad werd een celstraf gevorderd van 10 jaar en een boete van 80.000 euro. Volgens zijn andere advocaat Tim Smet doet het openbaar ministerie op het vlak van strafvordering tegenwoordig aan een opbod. “Men wil op die manier een ontradend effect creëren, maar dat werkt niet”, aldus Smet, die ook voor de vrouw van Mohamad pleitte.

Zij riskeert een celstraf van 3 jaar en een boete. “Er zijn inderdaad een aantal zaken bij de huiszoeking gevonden. Ze had contacten met het kopstuk en die zijn ‘ambetant’ volgens het OM. Er zijn enkele vergaderingen bij haar thuis geweest en daarom meent men drie jaar te moeten vragen. Men zwaait dan nogal gemakkelijk met lidmaatschapskaarten van een criminele organisatie.”

Smet meent er “geen enkel argument” is om de vrouw van Mohamad bij het dossier te betrekken. “Thomas is de peter van het kindje van Mohamad. Thomas sprong voor haar financieel in de bres voor de borg voor het huren van een appartement. Bent u dan ook een lid van een criminele organisatie? Op basis van dit dossier vraag ik de vrijspraak voor zijn vrouw.”

“Waanzinnige strafvordering”

Voor alle 36 beklaagden hebben de twee aanklagers celstraffen gevraagd voor in totaal 163 jaar en geldboetes voor in totaal 880.000 euro. Advocaat Philip Daeninck sprak van een waanzinnige strafvordering. Meester Daeninck verdedigde een 32-jarige Nederlander uit Sittard die mee geholpen zou hebben met de productie van synthetische drugs in het lab in een vervallen boerderij aan de Kolverenstraat in Zonhoven.

Het parket haalde al aan dat de criminele organisatie rond Thomas P. een familiebedrijf betrof. De 32-jarige beklaagde is de neef van het kopstuk. Tegen hem was een celstraf van 9 jaar en een boete van 80.000 euro gevraagd. Hij werd op 7 januari 2019 in het Duitse Eschweiler gearresteerd. Volgens het parket deed hij mee in de handel van cocaïne, cannabis en amfetamines en regelde hij dumpingen van drugsafval in Nederlands-Limburg.

“Volgens de eigenaar van de boerderij in Zonhoven was de man alleen daar aanwezig voor opruimingswerken. Om daar een vordering van 9 jaar aan te koppelen is zwaar overdreven. Het klopt niet dat hij daar was voor afspraken en voor de opvolging van het lab en dat hij mee instond voor de huur. Waar haalt het openbaar ministerie dat vandaan?”, aldus Daeninck.

“Twee volledige secties nodig in Hasselstse gevangenis”

Zware straffen helpen volgens de advocaat niet in de strijd tegen drugscriminaliteit. “We zagen in de voorbije jaren dat het alleen maar toeneemt. Het werkt contraproductief. Als je de drugscriminaliteit wil aanpakken: ‘Follow the money trail”. De Hasseltse gevangenis heeft een capaciteit van 421 gedetineerden. Het parket zou twee volledige secties in de gevangenis nodig hebben als een derde van de in totaal 163 jaar cel effectief zou worden uitgevoerd.”

De advocaat vroeg om de straf voor zijn cliënt te herleiden naar de juiste proportie als de rechtbank meent dat hij betrokken zou zijn geweest. “Hij is vader van drie kinderen en heeft een eigen bedrijf. Hij zat bijna een jaar in voorhechtenis. Een straf van drie, vier jaar leek me redelijk. Tot vijf jaar is ook mogelijk maar dan eventueel een deel met uitstel,” aldus Daeninck.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.