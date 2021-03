Verdachte vastgoedmakelaar ontkent corruptie: “Veel met De Voorzorg gewerkt, maar altijd volgens de regels”

Hasselt Stef Gülbahar (24) van Café Anoniem lanceert samen met Stad Hasselt nieuwe overle­vings­gids voor kansarmen: “Nog te vaak lopen zij verloren”

24 februari ‘Over-Leven’, zo heet de gloednieuwe gids voor kansarme Hasselaren. Daarin reikt de stad alle specifieke hulpverlening aan die er in Hasselt te vinden is, mét de hulp van Stef Gülbahar (24). Als graduaatstudent maatschappelijk werk aan de hogeschool UCLL – en intussen werkende als opbouwwerker RIMO Limburg bij inloopcentrum Café Anoniem – is hij het die de informatie in een overzichtelijk stadsplan giet. “Daklozen komen terecht in een noodopvangcentrum, maar hebben geen idee waar ze terechtkunnen zodra de volgende dag aanbreekt.”