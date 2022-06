Verdachte van steekpartij blijft aangehouden, politie vindt machete

Alken Hoe een joviale verzeke­rings­agent miljoenen euro’s aftroggel­de met ‘nepintres­ten’: “Sommige klanten zijn tienduizen­den euro’s kwijt”

“Investeer hier uw spaargeld, en krijg hoge interesten terug.” Hoe een lokale verzekeraar uit Alken naar schatting 120 Limburgers kon overtuigen om hun cashgeld te investeren in ‘spaarbeleggingen’, is voer voor het onderzoek. Maar vast staat dat er 5,3 miljoen euro werd afgetroggeld van 120 gedupeerden die fictieve intresten kregen uitgekeerd... tot het systeem in april instortte. Waar al het geld heen is, en of de slachtoffers dat ooit nog terugzien, is de grote vraag.

9 juni