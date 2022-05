VELOVEILIG. De helft van de Hasselaren vindt fietsen in de stad veilig, vooral fietspad op Luikersteenweg blijkt problematisch

Iets meer dan de helft van de inwoners van Hasselt een veilige fietsstad. Voor jonge fietsers ligt dat percentage nog een stuk lager met 39%. Vooral het fietspad op de Luikersteenweg, dat erg smal is, wordt aangegeven als een gevaarlijk punt. De helft van de Hasselaren vindt bovendien dat er nog te weinig fietspaden zijn, maar evenveel mensen oordelen dat de fietspaden wel in goede staat zijn. En 55 % van de inwoners vindt dat fietsen in Hasselt veiliger is dan vijf jaar geleden.

30 miljoen euro investering

Als het van de stad afhangt, zullen die percentages in de toekomst nog een pak stijgen. Deze legislatuur wordt nog 30 miljoen euro in een fietsveilige stad gepompt. “We zetten volop in op fietsveiligheid", klinkt het. “Via het project veilige schoolomgevingen willen we elke schoolomgeving, inclusief de routes er naartoe, veilig maken. Daarnaast koppelen we de fietspaden waar mogelijk, los van de steenwegen, bijvoorbeeld tussen Kermt en het centrum van Hasselt. Bovendien leggen we 42 km fietspaden en -suggestiestroken aan. Er is een fietsparkeerplan uitgerold voor buurtbewoners en binnenkort ook bezoekers, er wordt geïnvesteerd in het fietsdeelsysteem, campagnes en beloningssystemen promoten fietsen in de stad en ten slotte verwerven we voortdurend fietsdata om het beleid te evalueren en bij te sturen.”