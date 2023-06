Veertiger krijgt 7 jaar cel voor misbruik van 7-jarig buurmeisje: “Ik moest met hem doen wat liefjes met elkaar doen”

In het najaar van 2021 was het 7-jarige slachtoffertje blijven slapen bij haar buurman en diens kinderen. “Ze had in haar bed geplast en dan heb ik haar bij mij in bed genomen omdat ik maar drie slaapkamers heb en haar dus nergens anders kon leggen”, vertelde de veertiger tijdens het proces. “Ik ben misschien fout geweest om haar geen onderbroekje van mijn zoon te geven, maar ik heb haar nooit aangeraakt.” Toch vertelde het jonge meisje iets anders aan haar mama en haar begeleidster op school. “Ze vertelde dat het geen leuk weekend was omdat ze naar haar buurman was geweest en moest doen wat grote mensen doen”, lichtte de openbare aanklager toe. “Ze zei dat ze moest seksen. Ze vertelde dat ze moest doen ‘wat liefjes doen’. Zij is duidelijk getekend door wat er gebeurd is.”