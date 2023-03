Vanochtend kans op helder weer in Hasselt

Van tagliatel­le tot gnocchi: 2 Italiaanse ‘pasta grannies’ tonen hoe je zelf traditione­le verse pasta maakt

Op Youtube en Instagram zijn zogenaamde ‘pasta Grannies’ hit. Meer dan twee miljoen mensen wereldwijd bekijken de filmpjes van oude nonna’s in Italië die nog zelf hun pasta rollen. Ook in ons land zijn er rasechte, Italiaanse ‘nonna’s’ die hun pasta traditioneel zelf maken. Maar hoe begin je eraan, en heb je er speciale keukentoestellen voor nodig? Carolina Prandini (94) en Anna Christiano (80) delen tips én recepten. Gebruik géén tomaat in deze saus met ossobuco, want anders proef je het vlees niet meer.”