Vanochtend bewolking in Hasselt

basketbal bnxt-league Leander Dedroog en Limburg United verliezen met klein verschil bij Donar Groningen: “Dubbeltje viel aan de andere kant”

Na de knappe zege tegen Den Bosch, bij de start van Elite Gold, trokken de boys van T1 Raymond Westphalen met vertrouwen naar Groningen. Limburg United was niet scherp genoeg in de eerste helft tegen een gretig Donar. Na de rust kwam United met het mes tussen de tanden het terrein op, maar het dubbeltje viel aan de andere kant in money time. De Limburgers dropen ontgoocheld af, met een nipte 68-66-nederlaag in de hoofden.