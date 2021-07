Vanmiddag eindelijk doorbraak in zaak Reuzegommers? Advocaten weten zelf het antwoord niet

Inmiddels is het twee en een half jaar geleden dat de bewuste studentendoop volledig uit de hand liep. Het gerechtelijk onderzoek is reeds afgesloten, maar het bleek geen eenvoudige klus om tot de mogelijke doorverwijzing van de 18 betrokkenen te komen. Bij een eerdere samenkomst op 7 juni werd door strafpleiter Joris Van Cauter een wrakingsverzoek ingediend. Er werd de rechtbankvoorzitter verweten vooringenomen te zijn, maar het hof van beroep in Antwerpen wees het wrakingsverzoek af.

“Vooruit met de zaak”

En zo is men terug naar af in de zaak. Vandaag komt bijgevolg iedereen opnieuw samen in Hasselt met hetzelfde doel als anderhalve maand geleden. Enkele advocaten reageerden even bij het betreden van de rechtbank. “We willen vooruit gaan met deze zaak. Het is ook voor ons allemaal zwaar om dragen. Ik denk dat de meeste partijen er zo over denken, wij zullen in elk gevel geen uitstel vragen”, aldus Christian Clement, die één van de Reuzegommers vertegenwoordigt.