Van zonnecrème dispensers tot parasols voor de crew: zo zorgt Pukkelpop zondag voor verfrissing tijdens ‘Hear Hear!’

Hasselt Hasseltse binnenstad vertraagt tot 20 kilometer per uur: “Trager en veiliger verkeer was wel nodig, maar dit is echt héél langzaam”

Een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur voor zowel automobilisten als fietsers en steppers en de volledige binnenstad die omgetoverd wordt tot woonerf waar alles op het tempo van de zwakke weggebruiker gebeurt. De Hasselaren moeten vanaf vandaag een versnelling lager schakelen, maar daar lijken de Limburgers weinig problemen mee te hebben. “Het is wat het is”, klinkt het. “En of ik met mijn elektrische fiets nu 20 of 25 per uur rijd, er hangt toch geen nummerplaat op om te flitsen.”

5 augustus