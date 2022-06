Van zelfgemaakte limoncello tot Engelse fudge: internationale markt ‘Fiesta Europa’ strijkt dit weekend neer in Hasselt

Hasselt Alle 36 beklaagden in groot drugspro­ces riskeren in totaal 163 jaar cel

In Hasselt is maandag het grote drugsproces van start gegaan tegen de Nederlander Thomas P. uit Kinrooi en 35 andere beklaagden. Voor alle 36 beklaagden vroeg het openbaar ministerie maandag celstraffen voor in totaal 163 jaar. Daarnaast werden geldboetes gevorderd voor in totaal 880.000 euro. Verder is de verbeurverklaring gevraagd van 6 miljoen illegale opbrengsten, waarvan 2 miljoen van Thomas P., hij was het kopstuk van de criminele organisatie voor de productie van synthetische drugs zoals amfetamines en MDMA (xtc).

