Van samen koekjes bakken tot kaarsjes aansteken in de Japanse Tuin: Hasselt herdenkt week lang overleden kinderen

HasseltIn Hasselt krijgt Wereldlichtjesdag op zondag 11 december geen dag, maar een week lang de aandacht tijdens de ‘Koesterweek’. Het stadsbestuur zorgt zo voor 5 activiteiten waaraan elke inwoner kan deelnemen om zijn of haar verdriet om een overleden kind een plaats te geven. Om niet te missen: de serene plechtigheid in de Japanse Tuin, aanstaande zondag.

De ‘Koesterweek’ is een initiatief van de stad in nauwe samenwerking met Het Berrefonds. Deze vereniging biedt al 14 jaar een houvast aan iedereen in Vlaanderen die plots een kind verliest via workshops, informatieverlening en webinars en conferenties. “Het Berrefonds levert schitterend werk en dat willen we mee ondersteunen. Zo hebben we deze donderdagmiddag het symbolische startschot van de ‘Koesterweek’ gegeven door hun vlag te hijsen aan het historisch stadhuis (op het Groenplein, red.)”, aldus Dymfna Meynen, schepen van de Hasselaar (N-VA).

Volledig scherm Ook de vlag van het Berrefonds slingert nu in de lucht aan het historisch stadhuis van Hasselt. © Karolien Coenen

Monument voor sterrenkindjes

Een week lang pakt Hasselt uit met activiteiten die de rouwende inwoner troost moet bieden. “We beginnen al op zaterdag 10 december met de onthulling van een nieuw monument op het Oud Kerkhof ter ere van alle sterrenkindjes”, vult Nele Kelchtermans aan, schepen van Cultuur (RoodGroen+). “Het monument is een ontwerp van de Hasseltse kunstenares Peggy Antheunis.”

Quote In de Japanse Tuin zal er een moment zijn met muziek, poëzie en stilte, gevolgd door een voorleesmo­ment van de namen van de overleden kinderen. Hiermee hopen we voor een lichtpunt­je te zorgen in deze donkere dagen. Burgemeester Steven Vandeput (N-VA)

Diezelfde zaterdag organiseert Huis van het Kind een creatieve rouwgroep vanaf 9.45 uur voor iedereen die zijn of verhaal wil delen met leeftijdsgenoten en steun bij elkaar wil vinden. “Je praat niet alleen over jouw ervaringen, maar krijgt ook de kans om deze te uiten op verschillende creatieve manieren”, aldus het Huis van het Kind. De activiteit loopt van 10.00 tot 12.00 uur op Limburgplein 3. “Ook kleine kinderen kunnen er terecht met het verlies van hun broertje of zusje. De allerkleinsten bereiken we met mooie knutselpakketten”, aldus Habib El Ouakili, schepen van Jeugd (RoodGroen+).

Volledig scherm De Japanse Tuin opent zondag de deuren om elke rouwende Hasselaar te verwelkomen. Zij mogen dan een kaarsje branden. © Borgerhoff

Lezing door rouwexpert Manu Keirse

Op zondag 11 december, op Wereldlichtjesdag, gaan we verder met de Koesterweek”, vertelt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Om 19.00 uur steken mensen over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis van overleden kinderen en met een serene plechtigheid in de Japanse Tuin doen wij mee. Er zal ook een moment zijn met muziek, poëzie en stilte, gevolgd door een voorleesmoment van de namen van de overleden kinderen en het aansteken van kaarsjes. Het gaat door in open lucht, dus de bezoekers passen best hun kleding aan. Hiermee hopen we voor een lichtpuntje te zorgen in deze donkere dagen.”

Volledig scherm Schepen Dymfna Meynen (links) en schepen Nele Kelchtermans (rechts) zorgden donderdagmiddag voor de vlag van het Berrefonds aan het historisch stadhuis. © Karolien Coenen

Op woensdag 14 december volgt er nog de lezing ‘Omgaan met verdriet om het verlies van een kind’ door rouwexpert en klinisch psycholoog Manu Keirse. Die kan je volgen aan de UHasselt (Martelarenlaan 42) van 19.30 tot 21.30 uur.

“Afsluiten doen we op donderdag 15 december met een koekjesworkshop in samenwerking met het Berrefonds in ‘t Scheep (Limburgplein 1, red.). Door op die koekjes de naam van het overleden kind te zetten, laten we hen ook deelnemen aan de feesttafel. Zo blijft de herinnering levendig”, besluit schepen Meynen. Hiervoor worden twee sessies georganiseerd. Deelnemen kost 5 euro per ticket. De eerste groep start donderdag om 18.30 uur tot 20.00 uur, waarna de tweede groep volgt van 20.30 tot 22.00 uur.