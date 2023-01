Van pakkende straatfotografie in eigen land tot de stilte in Noorwegen: fotografen Patrick (54) en David (54) brengen twee werelden samen in Hasseltse foto-expo

HasseltHasselaren die niet kunnen kiezen tussen pakkende straatfotografie of fotokunst uit het buitenland, kunnen naar de foto-expo ‘Up Close & Avstand’ van fotografen en vrienden Patrick Peters (54) en David Rozemeyer (54) in Studio Stad Hasselt. Het duo toont daar liefst 90 beelden, vastgelegd langs de Hasseltse en Belgische wegen en anderzijds in het hoge noorden van Noorwegen.

Het is voor het eerst dat Hasselaar Patrick Peters zijn straatfotografie toont aan de buitenwereld. “Een spannende beleving, ja”, lacht hij. “In het verleden werd mijn fotografie wel al opgenomen in groepstentoonstellingen in Italië en Zwitserland, maar zelf een eigen ruimte vullen? Dat is compleet nieuw voor mij. Ik doe het vandaag dan ook niet alleen, maar met fotograaf en goede vriend David Rozemeyer, die afkomstig is uit Breda.”

Volledig scherm Beide fotografen focussen op totaal andere werelden, maar slagen erin om ze toch samen te brengen in Hasselt. © Karolien Coenen

Twee fotografen die samen voor een mooi resultaat zorgen in hartje Hasselt. “Zelf leg ik het dagelijkse leven op en langs de straten in eigen land vast, terwijl David een intiem portret schetst van de leefwereld van zijn zus in het hoge noorden van Noorwegen”, legt Peter uit. “Het is mijn drijfveer om die bijzondere momenten in het dagelijkse leven vast te leggen en ze te tonen aan iedereen. Hoe ik die beelden maak? Vooral door geen vooropgesteld doel te hebben. Op een dag beslis ik gewoon dat ik naar een stad of locatie trek en laat ik me leiden door mijn gevoel. Naar links, rechts of juist stilstaan en wachten op het moment. Een apart beeld, grappig of eentje die kritiek uit op de huidige maatschappij: alles kan, maar altijd met eerbied voor de passerende mens.”

Zo slaagde de Hasseltse fotograaf erin om een pakkend beeld vast te leggen die in de prijzen viel bij de ‘Paris International Street Photo Awards’ in de categorie ‘Zwart/Wit’. Het werk kreeg ‘The Shadow’ als titel én een plekje in de Hasseltse exporuimte. De beelden van David vertellen dan weer het verhaal in het hoge noorden van Noorwegen.

Volledig scherm ‘The Shadow’, de foto die in de prijzen viel bij de ‘Paris International Street Photo Awards’ van fotograaf Patrick Peters. © Patrick Peters

Volledig scherm Fotograaf David trekt dan weer naar Noorwegen voor zijn werk. © Karolien Coenen

“En hoe mijn zus Juul afscheid neemt van haar leven in Noorwegen, na er meer dan 12 jaar gewoond te hebben”, knikt David. “Eén van mijn werken toont bijvoorbeeld hoe de waterleiding er regelmatig bevroor, waardoor ze zonder water zat. Om dat te kunnen voorkomen, moest ze de kraan zachtjes laten lopen of zorgen dat er een flinke berg sneeuw onder haar keukenraam lag. Je merkt dus dat de werken van Peter en mij uit twee totaal andere werelden komen, maar dat die nu mooi in deze Hasseltse exporuimte samenkomen.”

Zelf benieuwd? Dan kan je nog tot 22 januari de 90-tal werken van het duo bekijken in Studio Stad op het adres Sint-Jozefstraat B10, 3500 Hasselt. Een bezoekje brengen kan van dinsdag tot en met vrijdag tussen 14 en 18 uur, op zaterdag tussen 10 en 18 uur en op zondag tussen 13 en 17 uur. De toegang is gratis.

