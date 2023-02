Van Maasmechelen tot Halen: hier vier je carnaval in Zuid-Limburg.

Zuid-LimburgDe vasten komen er weer aan en dus is het opnieuw tijd voor carnaval. Dat wil ook zeggen dat er de komende weken in heel wat gemeenten een carnavalsstoet op de planning staat. Maar waar kan je wanneer terecht? Wij zorgden voor een handig overzicht van alle grote carnavalsstoeten in Zuid-Limburg. Zo weet je meteen waar je de komende weken mee kan vieren en wanneer jouw dorp of stad op stelten staat.

18 februari: Genk

Volledig scherm Carnaval in Genk. © Karolien Coenen

Na een carnavalesk ontbijt voorziet SCV Orde van de Spasbinken een feestprogramma in de ‘dolle tent’ op de Grote Markt. Dat is echter nog maar een opwarmertje voor de internationale carnavalsstoet die zich in de namiddag op gang trekt. Na de carnavalsstoet is er uiteraard nog een afterparty met dj.

Waar? Centrum Genk

Wanneer? Zaterdag 18 februari om 14.11 uur

19 februari: Kinrooi

In Kinrooi zijn het de Rabbedabbers die voor ambiance zorgen. Hun stoet gaat op 19 februari uit. De start is voorzien in de Esserstraat. Nadien kronkelt de stoet zich door het centrum, tot aan Nelisveld. Daar gaat het feestje verder tot in de vroege uurtjes, in De Bunker.

Waar? Esserstraat, Kampstraat, Binnenweg, Broekstraat, Luitestraat, Simpelstraat, Hilvenstraat, Breeërsteenweg, Dorpsplein, Kloosterstraat, Molenweg en Processieweg

Wanneer? Zondag 19 februari 14.11 uur

19 februari: Lanaken

Diezelfde dag gaat ook de stoet in het centrum van Lanaken uit. Die wordt voorafgegaan door een reclamestoet. De deelnemers aan de reclamestoet stellen zich al om 12 uur op in de Montaigneweg. De echte stoet vertrekt om 14.11 uur en duurt tot 18.30 uur.

Waar? Pannestraat, Stationsstraat, Kerkplein, Bessemerstraat, Henri Dunantstraat, Waterstraat, Merodelaan, Maastrichterweg, Koning Albertlaan en Kerkplein

Wanneer? Zondag 19 februari 14.11 uur

19 februari: Eisden (Maasmechelen)

Volledig scherm Carnaval Eisden

De carnavalsstoet van Eisden-Dorp is de eerste van een hele reeks in Maasmechelen. Prins Jurgen I en adjudant Erik trekken door de straten van het dorp op 19 februari. De stoet zal eindigen op het Marktplein.

Waar? St-Pieterstraat, Genieskensstraat, Leuterweg, Eisdenweg, Rijksweg, Langstraat, Vrijthof, Langstraat, Vredestraat, Kerkhofstraat, Lierepoppestraat, Kortestraat, Geesstraat, Vredestraat, Langstraat, Vrijthof en Marktplein

Wanneer? Zondag 19 februari 14.33 uur

19 februari: Kanne (Riemst)

Ook in Kanne staat 19 februari met rood aangekruist in de agenda. Carnavalsvereniging De Witters organiseert dan al voor de 57ste keer een stoet. Ze hebben tal van groepen naar de grensgemeente gehaald om mee door de straten te lopen.

Waar? Centrum Kanne

Wanneer? Zondag 19 februari 14.33 uur

19 februari: Tongeren

Volledig scherm Carnaval Tongeren © Mine Dalemans

Zaterdag gaat er al een jeugdstoet door Tongeren, maar zondag is er het echte werk. Dan is er eerst een reclamestoet en vervolgens de carnavalsstoet waar iedereen naar uitkijkt. Daarvoor sluit de stad een groot deel van het centrum zelfs bijna het hele weekend af. Aankomen doet de stoet bij het standbeeld van Ambiorix op de Grote Markt.

Waar? Dijk, Leopoldwal, Jaminéstraat, Stationsplein, Stationslaan, Maastrichterstraat, Hemelingenstraat, de Tieckenstraat, Pliniuswal, Eeuwfeestwal, Sint-Truiderstraat en Grote Markt

Wanneer? Zondag 19 februari om 14.33 uur

20 februari: Sint-Truiden

Volledig scherm Carnaval in Sint-Truiden. © Stad Sint-Truiden

In Sint-Truiden staan er tal van activiteiten op het programma, maar het hoogtepunt van de carnavalsfestiviteiten is toch de Verloren Maandagstoet van de Orde van de Commeduur. De stoet is dit jaar al aan haar 76ste editie toe. Op de deelnemerslijst prijken 45 groepen, voornamelijk uit Sint-Truiden en de rest van Limburg, maar ook van over de taalgrens en uit Nederland.

De organisatie laat niets aan het toeval over en wil dat iedereen kan meegenieten van de stoet. Daarom hebben ze op de Naamsevest zelfs een speciale mindervalidenzone ingericht. Wie vandaaruit wil kijken, kan zich inschrijven via info.evenementen@sint-truiden.be

Waar? Schurhoven, Nieuwpoort, Houtmarkt, Plankstraat, Heilig Hartplein, Luikerstraat, Europaplein, Naamsevest, Clockemstraat, Stapelstraat, Sint-Martenplein, Rijschoolstraat, Kazernestraat, Sint-Martenplein, Breendonkstraat, Diesterstraat en Abdijstraat

Wanneer? Maandag 20 februari 13.33 uur

20 februari: Moelingen (Voeren)

Dezelfde dag komt ook carnavalsvereniging De Djimmers naar buiten. Zij beginnen aan hun optocht om 14.11 uur. Aansluitend is er natuurlijk ook een carnavalbal met dj Coen en optredens van Danny Pouwels en Richtig Rex. Dat feestje gaat door in VCC de Voerpoort. Speciaal voor de festiviteiten zal de straatverlichting in de nacht van maandag op dinsdag in de Dorpsstraat gewoon blijven branden. Je hoeft dus zeker niet voor het donker thuis te zijn.

Waar? Schansweg, Dorpsstraat, Bijsstraat, Roosenstraat, Mescherstraat, Batticestraat, Voerenstraat en Dorpsstraat

Wanneer? Maandag 20 februari 14.11 uur

20 februari: Rekem (Lanaken)

Volledig scherm Carnaval Rekem © Mine Dalemans

Rekem heeft een van de grootste en langste stoeten van Groot-Lanaken. Daar kiezen ze dit jaar voor een echte samba-editie. De Brikkebekkers maken er dus een carnaval in Braziliaanse stijl van. De stoet gaat net als in Sint-Truiden en Moelinge door op de laatste maandag voor de vastenperiode.

Waar? Kanaalstraat, Herenstraat, Patersstraat, Sint Pieter, Groenstraat, Schoolstraat, Kleinveldlaan, Burgemeester Delwaidelaan, Groenstraat, Pastoor Breemanslaan, Toekomstlaan, Steenweg, Rekemerstraat, Hilarion Thanslaan, Koning Boudewijnlaan, Rekemerstraat, Kampstraat, Raamstraat en Populierenlaan

Wanneer? Maandag 20 februari 14.11 uur

21 februari: Smeermaas (Lanaken)

Op Vette Dinsdag verplaatst het feestje zich naar een andere deelgemeente, Smeermaas. Daar maken ze zich op voor de 50ste editie van de carnavalsstoet. Nadien is er nog een groot bal in OC Jeugdpark.

Waar? Brugstraat, Maaseikersteenweg, Haegendoornstraat, Marie Curiestraat, Louis Pasteurstraat, Gerard Mercatorstraat, A.Nobelstraat, A.G. Bellstraat, Chr. Plantijnstraat, Louis Pasteurstraat, Maaseikersteenweg, Veugenlaan, Oude Heirbaan, Kluisstraat, Kanaaldijk, Brugstraat en Maaseikersteenweg

Wanneer? Dinsdag 21 februari 14.33 uur

21 februari: Wellen

Volledig scherm Vorig jaar vond carnaval nog in augustus plaats. © Photonews

CV De Weerelt houdt nu al voor de elfde keer een carnavallichtstoet in het centrum van Wellen. In totaal hebben 32 groepen toegezegd voor de stoet van Prins Marco I. Zij verzamelen rond 20 uur aan café Bij Mat om omstreeks 23 uur aan te komen bij de feesttent aan het gemeentehuis.

Waar? Bosstraat, Bloemenstraat, Blokenstraat, Appeystraat, Nutstraat, Notelarestraat, Dorpsplein en Dorpsstraat

Wanneer? Dinsdag 21 februari 20.11 uur

25 februari: Borgloon

Volledig scherm Carnaval in Borgloon. © bob moors

De Ridders van de Ceuleman trekken op 25 februari door de straten van Borgloon. Een opvallende aanwezige dit jaar is de jeugdprinses, want dat is de Oekraïense Nadya (8). In haar thuisland viert ze geen carnaval, maar in Borgloon is ze toch voor een dag dé prinses.

Waar? Centrum Borgloon

Wanneer? Zaterdag 25 februari 14.11 uur

25 februari: Rukkelingen-Loon (Heers)

Heers is dan weer toe aan de 39ste carnavalsstoet. Die trekt door de straten van Mechelen-Bovelingen en Rukkelingen-Loon. Voor de echte stoet, is er ook een publiciteitsstoet. Lokale ondernemers kunnen zich daarvoor inschrijven door een mailtje te sturen naar joram_neven@outlook.com. Na de stoet is er ook een carnavalbal in De Schuur.

Waar? Centrum Rukkelingen-Loon

Wanneer? Zaterdag 25 februari 14.11 uur

26 februari: Kessenich (Kinrooi)

De Ertesjieters van Prins Koen I komen een dagje later naar buiten. Hun stoet begint om 14 uur. De festiviteiten gaan door in de parochiezaal in de Meierstraat. Deelnemers kunnen zich trouwens nog steeds aanmelden om mee te lopen. Alle info vind je op de website van de carnavalsvereniging.

Waar? Centrum Kessenich

Wanneer? Zondag 26 februari 14 uur

4 maart: Gellik (Lanaken)

Net als in Wellen pakken ze in Gellik uit met een lichtstoet dwars doorheen het dorp. Aansluitend is er dan ook een bal in de feesttent. De praalwagens stellen zich op in de Zilverdennenlaan en de Bergstraat. Ze maken een tocht tot in de Kerkstraat.

Waar? Zilverdennenlaan, Bergstraat, Houterstraat, Dorpstraat, Zavelstraat, Bergstraat, Vlootgracht, De Dries, Hoofreen, Patershof en Kerkstraat

Wanneer? Zaterdag 4 maart 19.33 uur

11 maart: Vlijtingen (Riemst)

Ook KV Albanus III & CV De Sjoemelere organiseren een lichtstoet. Het vertrek van de stoet staat gepland om 19.11 uur. Drie uur later komt de stoet weer aan en volgt er een afterparty in de feesttent aan de Allewijweg. Daar zorgt onder meer dj Glenn Stassen voor de sfeer.

Waar? Centrum Vlijtingen

Wanneer? Zaterdag 11 maart 19.11 uur

12 maart: Maasmechelen

Volledig scherm Carnaval in Maasmechelen. © Karolien Coenen

Het hoogtepunt van carnaval voor de Zavelzekskes en Mechele is de internationale carnavalsstoet. Die gaat dit jaar voor de 57ste keer door. Voor de echte stoet door het centrum van Maasmechelen trekt, is het aan de reclamestoet. Die zal allerlei snoep en gadgets uitwerpen en vertrekt om 13.11 uur.​

Waar? Dokter Haubenlaan, Parklaan, Kasteelstraat, Heirstraat, Collegestraat, Rijksweg, Jozef Smeetslaan, Weggevoerdestraat, Steenkuilstraat, Schuttersstraat, Boeienaarstraat, Boudewijnlaan, Heirstraat, Rijksweg en Dokter Haubenlaan

Wanneer? Zondag 12 maart 14.11 uur

12 maart: Diepenbeek

De Diepenbekenaren mogen dezelfde dag gaan feesten. De Orde van de Teutonische Ridders start om 9.11 uur met een ontbijt. De hele dag lang is er van alles te beleven in de feesttent. Om 14.11 uur gaat dan uiteindelijk ook de carnavalsstoet uit. Ook dit jaar zullen er 51 praalwagens deelnemen. De stoet wordt naar goede gewoonte voorafgegaan door een jeugd- en een reclamestoet.

Waar? Centrum Diepenbeek

Wanneer? Zondag 12 maart 14.11 uur

18 maart: Veldwezelt (Lanaken)

De carnavalsstoet van Veldwezelt is de laatste in de gemeente Lanaken. Ze vertrekt om 14.33 uur.

Waar? Centrum Veldwezelt

Wanneer? Zaterdag 18 maart 14.33 uur

19 maart: Eisden (Maasmechelen)

Ook in Maasmechelen lopen de carnavalsfestiviteiten stilaan op hun einde. De stoet van Eisden’s Pauwen is een van de laatste van Maasmechelen.

Waar? Centrum Eisden

Wanneer? Zondag 19 maart 14.33 uur

19 maart: Hasselt

Volledig scherm Carnavalstoet in Hasselt. © Benoit De Freine

De Hasseltse carnavalsstoet trekt zich op gang op dag 3 van de feesten. Vanaf 8.30 uur is er al een ontbijt, georganiseerd door de Koninklijke Orde van het Klaeverblat. De stoet vertrekt om 14.11 uur op het Kolonel Dusartplein. Daar staat trouwens ook een grote feesttent. CV De Knepkes zorgt dan weer voor de ‘Straat van de Ambiance’ in de Capucienenstraat. Op het Capucienenplein barst dan om 18 uur het grote feest los. Om 23.11 uur wordt dat evenement afgesloten.

Waar? Centrum Hasselt

Wanneer? Zondag 19 maart 14.11 uur

25 maart: Millen (Riemst)

Ook in Millen, een deelgemeente van Riemst, vieren ze carnaval. De stoet van 25 maart gaat er van start om 14.33 uur. De afterparty vindt plaats in PCC Millen.

Waar? Centrum Millen

Wanneer? Zaterdag 25 maart 14.33 uur

26 maart: Kotem (Maasmechelen)

KV De Waterratten organiseert de allerlaatste stoet in Maasmechelen. De internationale carnavalsstoet van Kotem trekt door de straten op 26 maart vanaf 14.11 uur.

Waar? Centrum Kotem

Wanneer? Zondag 26 maart 14.11 uur

26 maart: Spouwen (Bilzen)

In Spouwen is het dit jaar aan Prins Alain II. Zijn carnavalsstoet gaat uit op 26 maart. Nadien is iedereen welkom op de afterparty van CV de Kaver.

Waar? Centrum Spouwen

Wanneer? Zondag 26 maart 14.11 uur

26 maart: Halen

Samen met Kotem en Spouwen gaat de laatste carnavalsstoet van Zuid-Limburg door in Halen. De organisatie is in handen van de Ridders van de Kromme Elleboog. Hun stoet zal om 14.11 uur vertrekken voor een tocht door de stad.

Waar? Centrum Halen

Wanneer? Zondag 26 maart 14.11 uur

