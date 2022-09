Van iPads en Mac’s tot gloednieuwe tv-schermen: Hasseltse kunstacademie ‘knst.’ digitaliseert fors

Limburg Al drie Limburgse rusthuizen op ‘zwarte lijst’: “Onderzoek loopt naar vrouw die van trap viel”

Woonzorgcentra Het Dorp in Helchteren en Sint-Lambertus’ Buren in Halen staan op de lijst van rusthuizen die onder verhoogd toezicht staan. WZC De Kleine Kasteeltjes in Tongeren staat al langer op de lijst. Vooral voor Het Dorp zijn de verslagen zeer kritisch. Minister Crevits haalde het rusthuis in Helchteren zelfs aan in het parlement In juli viel daar nog een vrouw van de trap, en werden de nodige instanties niet verwittigd.

21 september