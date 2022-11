Van In ‘t Grün tot Andersss: in deze 8 zaken in Limburg probeer jij de lekkerste vegan maaltijden uit

Zonhoven/Hasselt Ook WK-evenement in Limburg afgelast: “Te weinig interesse”

In Limburg is nu ook het eerste WK-evenement afgelast. De organisatoren van ‘Fifa World Cup Qatar by Quint en het Martenshuys’ annuleren hun groot voetbalfeest in zaal De Kwint in Zonhoven “wegens weinig interesse”. Ook of ‘Festival Da Copa’ in Hasselt doorgaat, is nog onzeker.

16 november