Van handgemaakte geschenkjes en kunst tot lokale producten: UCLL-studenten openen 7 nieuwe pop-ups in Hasselt

Eén van die pop-ups is ‘L’artiste inconnu’ van de studenten Simon Lantmeeters, Sam Lambrechts, Ruben Bricteux en Fabrice Orye. “Hier zetten we onbekende, Limburgse artiesten in de schrijnwerpers en helpen we hen bij de verkoop van hun creaties”, vertelt Simon. “Dat idee was bij ons ontstaan, omdat we allemaal wel iemand kennen van wie we vinden dat hij of zij getalenteerd is. Die personen komen dan zelf niet meteen naar buiten met hun creaties, wellicht omdat ze wat bescheiden zijn of niet de tijd vinden om het te organiseren. Zo is de bal aan het rollen gegaan en maken we dat dankzij ‘L’artiste inconnu’ nu makkelijker voor hen.”