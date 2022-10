Van gruwelijke tochten tot ‘griezelzwemmen’: laat je de stuipen op het lijf jagen met deze 7 halloweenuitjes in Limburg

Limburg Limburgse bouwsector tekent manifest voor circulair bouwen

Op de Bouwcampus werd vandaag in aanwezigheid van Vlaams minister Jo Brouns (CD&V) een manifest ondertekend voor de circulaire transitie van de Limburgse bouwsector. Op initiatief van POM Limburg en Embuild Limburg engageren zo’n 20 bedrijven en organisaties zich om circulair bouwen hoger op de agenda te zetten. “Om toekomstproof te zijn, zal de hele bouwketen moeten evolueren van lineair naar circulair. Dat betekent dat we anders moeten gaan denken, in waardebehoud in plaats van in waardeverlies, en dat vraagt veel meer samenwerking binnen de sector”, stelt directeur van Embuild Limburg Chris Slaets.

