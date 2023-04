Van frisse munt proeven tot kleurrijke bloemen bewonderen: Hasselt opent dementievriendelijke natuuroase aan Hogevijf

HUIZEN­JACHT. Bilzen, de stad met een vriendelij­ke dorpsmenta­li­teit: “Op te frissen woningen vind je hier al voor 300.000 euro”

Op zoek naar een nieuwe stek in Limburg of gewoon benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? Elke week zoeken wij het voor jou uit met een lokale vastgoedexpert. Deze week bezoeken we Bilzen, een gezellige Zuid-Limburgse stad die een goede balans gevonden heeft tussen het stadsleven en een altijd vriendelijke dorpsmentaliteit.