Van eindejaarsvuurwerk tot het eerste feestje van 2023: onze vijf tips voor het weekend in Limburg

Diepenbeek Familie en academici nemen afscheid van ererector van UHasselt Luc De Schepper: “Een Antwerpe­naar met een groot hart voor Limburg”

“Universiteit Hasselt heeft een pionier en een warme collega verloren.” Vandaag werd in de agora van UHasselt afscheid genomen van voormalig rector Luc De Schepper (65), die maandag onverwacht overleed na een korte ziekte. Na een rouwstoet met zowel academici als zijn naaste familie werd er stilgestaan bij de persoon die de ererector in zijn leven was en de belangrijke rol die hij speelde voor de ontwikkeling van de universiteit. “Je kon zo boeiend vertellen en bent voor zovelen een mentor geweest”, getuigde zijn neef.

28 december