Van een zwemparadijs tot een binnenspeeltuin: met deze 8 indooractiviteiten in Limburg kom jij het slechte weer door

Hasselt “We krijgen organisa­tie gewoon niet te pakken”: Agentschap Opgroeien zeer ongerust na mogelijke sluiting Hasselts kinderdag­ver­blijf

Er is bezorgdheid rond acht kinderdagverblijven van de vzw Rheia in Limburg. Nadat de vestiging in Heverlee eerder deze maand al dicht moest, maken ouders zich zorgen over verdere sluitingen. In Hasselt zou kinderdagverblijf Beau-Fort vanaf 3 oktober de deuren sluiten. “We willen de organisatie contacteren voor een dringend gesprek, maar niemand is bereikbaar”, zegt een ongeruste Nele Wouters van het Agentschap Opgroeien.

28 september